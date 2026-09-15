Gaziantep FK karşısında çıktığı son 12 resmi maçın (9 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası) tamamından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’nin bu muazzam serisi son buldu. Rakibine konuk olduğu son 7 maçı da kazanmayı başaran sarı-lacivertli ekip, bu beraberlikle hem seriyi noktaladı hem de ligdeki puanını 7’ye çıkarırken son iki haftada toplam 5 puan yitirmiş oldu.
Sezonun İlk "Sessiz" Gecesi
Bu sezon hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe, ilk kez bir müsabakada gol sevinci yaşayamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında 1 ve Süper Lig’de 4 olmak üzere toplam 11 resmi maçta da rakip fileleri havalandıran Kanarya, Gaziantep deplasmanında skor üretemeyerek sezonun ilk gol sükutunu yaşadı.
37. Dakikadaki Pozisyon Gündeme Oturdu: Dış Basın Ne Yazdı?
Karşılaşmanın 37. dakikasında yaşanan net pozisyonda Guendouzi'nin topu ağlara gönderememesi, uluslararası spor medyasının manşetlerini süsledi:
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Africa Soccer: Kaçan pozisyonun görüntüsünü manşetine taşıyan Afrikalı spor portalı, "Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin net bir fırsatı kaçırmasının ardından Gaziantep ile berabere kaldı" ifadelerine yer verdi.
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Marca: İspanyol basınının önde gelen yayın organı, Fransız yıldızın kaçırdığı şaşırtıcı anı okuyucularına özel haber olarak sundu.
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La Gazzetta dello Sport: İtalyan spor devi, pozisyonun şaşkınlığını "Guendouzi bunu nasıl yaptın?" başlığıyla sayfalarına taşıdı.