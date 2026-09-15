Gaziantep FK karşısında çıktığı son 12 resmi maçın (9 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası) tamamından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’nin bu muazzam serisi son buldu. Rakibine konuk olduğu son 7 maçı da kazanmayı başaran sarı-lacivertli ekip, bu beraberlikle hem seriyi noktaladı hem de ligdeki puanını 7’ye çıkarırken son iki haftada toplam 5 puan yitirmiş oldu.

Sezonun İlk "Sessiz" Gecesi

Bu sezon hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe, ilk kez bir müsabakada gol sevinci yaşayamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında 1 ve Süper Lig’de 4 olmak üzere toplam 11 resmi maçta da rakip fileleri havalandıran Kanarya, Gaziantep deplasmanında skor üretemeyerek sezonun ilk gol sükutunu yaşadı.

37. Dakikadaki Pozisyon Gündeme Oturdu: Dış Basın Ne Yazdı?

Karşılaşmanın 37. dakikasında yaşanan net pozisyonda Guendouzi'nin topu ağlara gönderememesi, uluslararası spor medyasının manşetlerini süsledi: