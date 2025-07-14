ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere temsilcisi Chelsea, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Chelsea, kupayı müzesine götürdü.
Finali 2 gol, 1 asistle tamamlayan Cole Palmer, maçın oyuncusu seçildi.
İlk yarıda son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG karşısında muhteşem bir oyun sergileyen Chelsea, 22. dakikada Cole Palmer ile öne geçti. Malo Gusto'nun pasıyla ceza sahasına giren Cole Palmer, iki rakibine feyk attıktan sonra yaptığı plase vuruşla ağları havalandırdı. Rakibine adeta nefes aldırmayan Chelsea, 30. dakikada yine Cole Palmer'ın ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. 43. dakikada Cole Palmer'ın savunmanın arkasına gönderdiği ara pasını iyi değerlendiren Joao Pedro, yapığı aşırtma vuruşla farkı üçe çıkardı.
İlk yarı 3-0 Chelsea'nin üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda farkı azaltmak için yoğun çaba sarf eden PSG, yakaladığı fırsatlarda Robert Sanchez'i geçmeyi başaramadı. İkinci yarısı oldukça gergin geçen karşılaşmada topsuz alanda rakibi Marc Cucurella'nın saçını çeken Joao Neves, Video Yarıdmcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Kalan dakikalarda skor avantajını korumayı başaran Chelsea, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak, UEFA Konferans Ligi'nden sonra FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazanmayı başardı.