Fenerbahçe, Portekiz'de devam eden sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın Al İttihad ekibiyle karşılaştı. Sarı lacivertliler mücadeleyi 4-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 9. dakikada Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Sebastian Szymanski, 16. dakikada durumu 2-0 yaptı.

İKİNCİ YARI GİRDİ DUBLE YAPTI

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Jhon Duran, ikinci yarının başında En-Nesyri yerine oyuna dahil oldu. Duran, 77. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı. Kolombiyalı oyuncu 88. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-0’a getirerek maçın sonucu tayin etti.

Fenerbahçe, daha önce buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.