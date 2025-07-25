Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran Portekiz’deki kampta açıklamalarad bulundu. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Duran, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmak istediğini söyledi. İyi bir kamp çalışması gerçekleştirdiklerini belirten ve Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran, "Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma geleneğini daha önce duymamıştım ama tabi ki Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atmak isterim. Bu hoşuma giden bir hedef, gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum." diye konuştu.

Sarı-lacivertli takıma şampiyonluk hedefiyle geldiğini dile getiren Duran, "Şampiyonluk için buradayım. Çünkü benim için en önemlisi kupalar kazanmak. Evet profesyonel kariyerimin başındayım, henüz bir şampiyonluk yaşamadım ama umarım ilk şampiyonluğumu burada yaşarım ki zaten ben de bu hedef doğrultusunda buraya geldim." değerlendirmesinde bulundu.

‘10 NUMARAYI BEN İSTEDİM’

Kolombiyalı golcü, 10 numaralı formayı kendisinin tercih ettiğini belirtti. Kariyeri boyunca 9 numaralı formayı giydiğini hatırlatan Duran, "Forma numaramda bir değişiklik yapmak istedim. Daha önce 9 numarayı giyiyordum ama bu sefer bir değişiklik yapmak istedim. 10 numara da müsaitti ve 10 numara müsait olduğu için bu numarayı seçmek istedim. Hangi numarayı giydiğimden bağımsız benim için önemli olan iyi bir performans sergileyip benden bekleneni yerine getirebilmek." ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, gol sevinçlerine de değinerek, "Çok fazla farklı gol sevincim var. Tabi ki maça göre, ana göre, değişiklik gösterebiliyor. Umarım çok fazla gol atma imkanım olur ve taraftarların da sevmiş olduğu biçimde gol sevinçlerimi kutlarım." diye konuştu.

OSİMHEN SÖZLERİ

Sosyal medyada Galatasaray'ın transfer gündemindeki santrfor Victor Osimhen ile kıyaslanmasına ilişkin Duran, şunları kaydetti: "Bu tarz kıyaslamalar benim hoşuma gitmiyor. Sonuçta hepimizin farklı bir yolu var, farklı bir stili var. Ben de kendime göre özgün bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz kıyaslamaları sevmiyorum. Tabi kendisi çok iyi bir oyuncu, bu oyuna dair tutkuları olan bir oyuncu ama herkesin kalitesi herkesin özellikleri farklı. Ne o benden üstün ne de ben ondan üstünüm diyebilirim. İkimiz de kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan futbolcularız. Umarım karşılaştığımız maçlarda da taraftarlar açısından iyi bir şov olur ve herkes bundan keyif alır."