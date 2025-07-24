Galatasaray'da Temmuz ayı Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu üyelerine hitap etti. Divan Kurulu'nda Bankalar Birliği'nde çıkılmasıyla ilgili açıklama yapan Dursun Özbek "Arkadaşlarımızla birlikte size verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayız. 22 Temmuz ile birlikte Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırdık." İfadelerini kullandı. Özbek’in konuyla ilgili diğer açıklamaları şu şekilde:

40 MİLYON DOLAR FAİZ

"Yönetim olarak üç senede toplam 4 Milyar 710 Milyon 952 Bin TL ana para ve faiz ödedik. Nasıl bir borçtan kurtulduğumuz için rakamların bilinmesi lazım. Senede 40 milyon dolarlara ulaşan faiz ödemelerimiz vardı. Şimdi bundan kurtulmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz."

‘LİDERLİK ETTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM’

"Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıkma fikrini ilk defa ortaya koyan spor kulübü olmuştur. Bunu karşınıza geçip birçok kez söyledim. Rakipler bu konutu tenkit ettiler, projelerimiz tenkit ettiler ama sonunda hepsi bizim dediğimize geldi. Bu açıdan futbol ailesine liderlik ettiğimiz için son derece mutluyum."

MUSTAFA CENGİZ'E TEŞEKKÜR

"Galatasaray'ı rekabet ettiği her alanda sürdürülebilirliğini devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bankalar Birliği bu hedefimiz için ayağımıza vurulan bir pranga gibiydi. Merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e de içten teşekkür ediyorum."

FLORYA PROJESİ

"Florya'daki arazinin geliştirmesi suretiyle avans almayı düşündüğümüzü söyledik. Önceliğimiz Bankalar Birliği'ne bakiye borcumuzu ödemekti. Artan bir para varsa geçmiş dönemlerden olan borçlarımızı ödeyeceğimizi belirttik. Ne dediysek, aynısını yapıyoruz. Size ne söz verdiysek, arkasında durduk ve yerine getirmek için en yüksek gayreti gösterdik. En büyük teşekkürü siz genel kurul üyelerine gönderiyorum. Çünkü siz, bana ve arkadaşlarıma inandınız, bizleri desteklediniz. Bu destek çok kıymetliydi. Size verdiğimiz sözü yerine getirmek, beni nasıl bir haleti ruhiye içine attı, bilemezsiniz... Florya ihalemizi başarıyla sonuçlandırdık. İhale komisyon başkanı Adnan Polat ve üyelerine teşekkür ederim. İhale şartnamesi Galatasaray'ın haklarını koruyan ve Galatasaray'ın geleceği için endişe yaratmayan şekilde hazırlandı. Yaklaşık 50 Milyon dolarlık avans ödemesini TL olarak aldık."