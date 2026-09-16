Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda konuştu. Özbek, transferlerin gecikmesine ilişkin eleştirileri anlayışla karşıladığını belirterek, "Erken transfer yapmak ve kampa yetiştirmek önemli ama diğer husus da önemli." dedi.

Özbek, geride kalan sezonun değerlendirmesini yaparak, "Geçen sezonu üst üste 4. şampiyonluğumuz ile tamamladık, 26. şampiyonluğumuza ulaştık." ifadelerini kullandı. Okan Buruk ve teknik ekibe teşekkür eden Özbek, üyelere de takıma destek için alkış istedi.

HEDEF 5. ŞAMPİYONLUK

Yeni sezon hedeflerine de değinen Özbek, Galatasaray'ın hiçbir zaman başarılarla yetinmediğini vurguladı. "Bu sezon da hedefimiz çok açık, üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışan başarılar elde etmek olacaktır." dedi.

TRANSFER PLANLAMASI NASIL YAPILDI?

Transfer sürecinin nasıl işlediğini açıklayan Özbek, şampiyonluğun ilan edildiği gün masaya oturduklarını söyledi. Özbek, "İhtiyaçlarımız ne dedik... Bütçemizi yapalım dedik, ne kadar harcama limitimiz var, ne kadar harcayabiliriz diye oturduk planlamalarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

FARK 50 MİLYON EURO

Özbek, transferlerin geç yapılmasının maliyet avantajı sağladığını belirtti. "Aynı transferleri temmuz ayının başında veya ortasında yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında olurdu. Başarılı bir transfer dönemini, Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.