Uluslararası ecza devi Moderna, dünyayı korkutan Hantavirüs krizinden sonra bir aşı üzerinde çalıştığını dünyaya duyurdu.

Şirket M/V Hondius'taki salgın hastalık kriziyle eş zamanlı olarak Kore Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Aşı İnovasyon Merkezi (VIC-K) ile ortaklığını doğruladı.

Bunun üzerine Moderna'nın hisseleri uçtu. CNBC'nin haberine göre açıklamanın ardından pazartesi günü piyasalar açıldığında Moderna hisseleri yaklaşık yüzde 6 arttı.

Ancak bu çalışma yeni başlamadı. Massachusetts merkezli biyoteknoloji devi bu ortak projeye aslında 2023 yılında adım attı.

Dolayısıyla aşı geliştirme süreci gemideki olayların bir sonucu olmadı. Aksine uzun süredir devam eden bir stratejinin parçası oldu.

Hantavirüs dünyada on yıllardır bilinen bir patojen olmasına rağmen açık denizlerdeki son olayla tekrar gündeme oturdu.

HALA TEDAVİSİ YOK

Dünya Sağlık Örgütü gemideki vakaların "And Dağları hantavirüsü" (ANDV) olduğunu saptadı. Bu varyant insandan insana bulaştığı belgelenmiş tek hantavirüs türü olarak biliniyor.

Güney Amerika kökenli olan bu virüs yüzde 40'a varan ölüm oranlarıyla son derece tehlikeli bir seyir izliyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 bin ciddi enfeksiyon vakası rapor ediliyor.

Mevcut durumda bu tehlikeli virüse karşı geliştirilmiş yaygın bir aşı bulunmuyor. İspanyol İmmünoloji Derneği de Avrupa veya Amerika kıtasında lisanslı bir aşının olmadığını vurguladı.

Kurum, "Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri veya Latin Amerika'da lisanslı bir hantavirüs aşısı yoktur" açıklamasını yaptı. Semptomların tedavisine odaklandıklarını belirtti.

Güney Kore bu tablodaki tek istisna olarak dikkat çekiyor. Ülkede yılda 400'e yakın vaka görüldüğü için yerel makamlar bu patojeni öncelikli tehdit listesine aldı.

Kore'de "Hantavax" isimli eski nesil bir aşı kullanılsa da bu ürünün etkinliği oldukça düşük kalıyor.

Hayvan beyin dokusundan üretilen bu yöntem günümüzün modern tıbbi standartlarının gerisinde bir teknoloji olarak kaldı.