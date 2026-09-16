Türk voleybolunun başarılı kulüplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne yeni sponsor… Yapılan anlaşmayla birlikte, Kartal’daki Eczacıbaşı Spor Salonu önümüzdeki 3 sezon boyunca “HDI Sigorta Spor Salonu” ismiyle hizmet verecek.

Yeni adıyla HDI Sigorta Spor Salonu’nda düzenlenen imza törenine; Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık, Eczacıbaşı Peron İstanbul Takım Kaptanı Simge Aköz ile takım oyuncularından Selin Adalı, Dilay Özdemir, Ezel Balık ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Altyapı oyuncuları katıldı.

'Voleybolun Evinde, Hayallerin Yanında'

Basın toplantısı, HDI Sigorta tarafından bu özel iş birliğine yönelik hazırlanan lansman filminin ilk gösterimiyle başladı. Bir kız çocuğunun Eczacıbaşı’nın başarılarına ve kupalarına bakarak kurduğu hayaller üzerinden ilerleyen film; emek, cesaret ve geleceğe duyulan inancı “Voleybolun Evinde, Hayallerin Yanında” mottosuyla ekrana taşıyor. Yönetmenliğini ve dış seslendirmesini Sofi’nin üstlendiği yapım, bir kadın yönetmenin vizyonu ve sesiyle hayat bularak hayallerinin peşinden yürüyen tüm kız çocuklarına ilham vermeyi amaçlıyor.

Faruk Eczacıbaşı: “Levent’ten Ayazağa’ya, Ayazağa’dan Kartal’a uzanan 60 yıllık yolculuğumuzda, değişmeyen Eczacıbaşı spor kültürünü HDI Sigorta Spor Salonu’nda geleceğe taşıyoruz.”

İş birliğine dair düşüncelerini dile getiren Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı; “Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak 60 yıllık mirasımızı, sporun taşıdığı dostluk, dayanışma, takım ruhu ve saygı gibi değerlerle geleceğe taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önce Levent’te, ardından Ayazağa’da ve şimdi Kartal’da, kulübümüzün üçüncü evinde yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Her yeni evimiz yeni bir dönemin başlangıcı olurken, Eczacıbaşı’nın spor kültürü ve spora olan tutkusu hiç değişmedi. Özellikle kadın voleybolu, geleceğe yönelik adımlarımızda çok önemli bir rol oynadı ve oynamaya devam edecek. Ancak bizim için sporun taşıdığı değerleri yaşatmak ve Türkiye’de, hatta dünyada bu değerlerin öncüsü olmak da büyük önem taşıyor. Bugünden itibaren HDI Sigorta Spor Salonu olarak anılacak yeni evimizin, bu mirası geleceğe taşıyan önemli bir merkez olmasını diliyoruz”