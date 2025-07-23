Muslera’dan sonra kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın bir numaralı hedefi Manchester City forması giyen Ederson’du… Brezilyalı kaleci ile görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar başarılı eldiven ile büyük ölçüde anlaşmıştı.
Ederson’un İngiliz ekibindeki geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken Manchester City transfer kararını verdi. Sky Sports'ta yer alan habere göre Pep Guardiola, Ederson'u takımda tutmak istiyor. Galatasaray'ın ilgisine rağmen Ederson'un ayrılmasının istenmediği ve sarı-kırmılılardan henüz resmi bir teklif gelmediği kaydedildi.