Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'u 2-1 mağlup ederek tarihinin en uzun aralığından sonra tekrar Devler Ligi'ne yükseldi.

Maça damga vuran Ederson, maçtan sonra konuştu. Deneyimli kaleci Ederson, "Girdiğimiz pozisyonlar vardı. 2 gol attık. İyi mücadele ettik. 18 yıl sonra Fenerbahçe taraftarına bu mutluluğu verdiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyeti, milyonlarca taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

Tecrübeli oyuncu, "Takımımızda çok fazla iyi ve tecrübeli oyuncular var. Bu sezonki ilk hedefimizi yakaladık. Bunu, bugün kutlayacağız ama yarından itibaren lig maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı.