44 ülkeden 78 genç sporcuyu bir araya getiren Basketball Without Borders (BWB) Next Up etkinliğine, NBA’den de çok sayıda oyuncu, antrenör ve efsane isim katıldı. Bu isimler arasında yer alan Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, gelecek sene başlaması planlanan NBA Europe projesiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Atkinson şunları söyledi: “NBA Europe ile birlikte, FIBA ile iş birliği içinde, oyunculara, özellikle Avrupalı oyunculara daha da yakın olacağımızı düşünüyorum. Şu anda da yakınız ama bu farklı bir şey. Oyuncuları muhtemelen daha iyi değerlendirebileceğiz. Buradaki kulüplerle daha yakın ilişkiler kurabileceğiz. Evet, oyuncularla şu anda da yakınız, kulüplerle hali hazırda ilişkilerimiz iyi ama ligin üzerinde NBA logosunun olması bazı şeyleri çok daha iyi anlamda değiştiriyor tabii ki. Bunun oyuncular için de harika olduğunu düşünüyorum. Gerçekten müthiş bir şey... Açıkçası ekonomik anlamda da bir canlanma olacağını düşünüyorum. Oyuncuların daha fazla para kazanması ve NBA çatısı altında daha fazla fırsata sahip olması söz konusu olacak. Ben bunun hiçbir olumsuz tarafını görmüyorum.”

GEÇTİĞİMİZ SEZON ‘YILIN KOÇU’ SEÇİLDİ

NBA’de son dönemin en popüler koçları arasında gösterilen Kenny Atkinson, 2024-2025 sezonunda NBA’de yılın koçu seçilmişti. 2024-2025 sezonunda Cleveland’ın başına geçen Atkinson, normal sezondaki ilk 15 maçını kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı.



NBA ve FIBA ortaklığında hayata geçirilmesi planlanan NBA Europe’un Ekim 2027 tarihinde, yarı-açık bir lig formatıyla başlaması öngörülüyor. Lig için düşünülen 12 kalıcı franchise’dan birine de İstanbul’un ev sahipliği yapması bekleniyor.