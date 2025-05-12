İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadelede tam 7 gol olurken Barcelona, ezeli rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.

SON DAKİKA GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

1 puan için son ana kadar direnen Real Madrid'i yıkan gol uzatmalarda Fermin Lopez ile geldi. Skor önce 5-3 oldu ancak hakem elle oynama gerekçesi ile golü geçersiz saydı. Golün VAR incelemesinin kayıtları. La Liga yönetimi tarafından yayımlandı.

VAR kayıtlarında duyulan sesler ise şok etkisi yarattı.

SES KAYITLARI TARTIŞMA BAŞLATTI

VAR odasından, Fermin'in golüne bakarken, Barcelonalı oyuncunun elle müdahalesi görüldüğü anda VAR hakeminin “MENOS MAL” (şükürler olsun) ifadesini kullandığı görüntülere yansıdı.

Yayımlanan ses kayıtlarında sesin yayına yansımasının ardından La Liga'daki hakem tartışmaları da alevlendi. Katalan ekibinin taraftarları federasyondan açıklama beklerken Barça'nın da hakemler için şikayette bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.