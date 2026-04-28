İktidarın 2023 seçimlerinde memura verdiğiseyyanen zammın emekli memura da yapılması için Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in başlattığı davaya Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden kritik destek geldi. Çilesiz, 2023’te memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emekli memura katsayı hesabıyla 22 bin 157 lira verilmesini talep ediyor.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdare Dava Dairesi Başkanı Füsun Erkin, “Memura verilen seyyanen zammın emekli memura verilmemesi Anayasa’nın ‘eşitlik’ ilkesine aykırı” diyerek nihai kararı Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) vermesi gerektiğini bildirdi. İstinafı beklemeden daha önce AYM başvuran Çilesiz, bu yeni

karar üzerine konuyu ‘öncelikle ve ivedilikle’ görüşmesi için AYM’ye yeni başvuru yaptı.

RET GEREKÇESİ YOK

İstinaf mahkemesi Çilesiz’in seyyanen zam davasını 2’ye karşı 1 oyla reddetti. Ancak kabul oyunu veren mahkeme başkanı Füsun Erkin, 4 sayfalık karşı oy yazısında, emekliye seyyanen zam verilmemesinin Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki eşitlik ilkesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AHİM) 11’inci maddesine açıkça aykırı olduğunu yazdı. Emekliye de seyyanen zam verilmesi gerektiğini belirten Erkin, zam davasının somut norm denetimi yapılması için AYM’ye gönderilmesi gerektiğini bildirdi.

Çilesiz’in Avukatı Ali Erdem Gündoğan, istinaf mahkemesi hakimleri arasında görüş birliği oluşmadığını belirtirken, “Davada 2 üye ret oyu kullandı, ancak rette somut bir gerekçe yazamadılar. Ret kararının gerekçesiz olması bile Anayasa’nın 36’ncı maddesindeki adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini gösterir. Bu yönüyle de mahkeme kararı aleyhine AYM’ye bireysel başvuru yapacağız” dedi.

Karar, 14.4 milyon kişiye kapı açacak

İstinaf mahkemesinin verdiği kararla birlikte gözler AYM’ye çevrildi. Memur emeklisine verilmeyen zammı AYM de Anayasa’ya aykırı bulursa iktidar, 2 milyon 558 bin memur emeklisinin aylığına zorunlu olarak bugünkü katsayı hesabıyla 22 bin 157’şer lira seyyanen zam yapacak. Bu tutar her 6 ayda bir memur zammıyla birlikte artacak. Dava sadece memur emeklisini kapsıyor. Ancak Avukat Gündoğan, memur emeklisinin alacağı bu zammın yine Anayasa’nın ‘eşitlik’ ilkesi gereği 14 milyon 485 bin işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi için de seyyanen zam hakkı doğuracağını ifade etti.