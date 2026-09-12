Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, Boca Juniors formasıyla ilk golünü kaydetti. Bu golle birlikte Valencia, kulübün tarihine geçti. Arjantin Kapanış Ligi'nin 9. haftasında Boca Juniors konuk ettiği Central Cordoba'yı 3 golle mağlup etti. İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı 3-1 kazanan Boca Juniors zirve takibini sürdürdü. Boca Juniors'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 56. dakikalarda Angel Romero, 11. dakikada ise Enner Valencia kaydetti. İLK EKVADORLU OLDU Deneyimli santrfor, 121 yıllık Boca Juniors tarihinde gol atan ilk Ekvadorlu futbolcu oldu. Kulüpte daha önce Alfredo Noriega forma giyse de gol atamamıştı.

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