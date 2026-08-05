Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, altyapı yapılanmasını güçlendirmek amacıyla kulübün eski futbolcularından Eren Derdiyok’u yeniden Florya’ya getirmek için düğmeye bastı.
Akademi İçin Resmi Teklif İletildi
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre; şu anda İsviçre ekibi Basel’in U19 takımında teknik sorumluluk üstlenen Eren Derdiyok’a sarı-kırmızılı kulüpten resmi teklif yapıldı.
Son Karar Basel Kulübünde
2024 yılında aktif futbolculuk yaşantısını noktalandıran 38 yaşındaki çalıştırıcının transferi, mevcut kulübü Basel’in onay vermesi halinde netlik kazanacak. Anlaşmanın sağlanması durumunda Derdiyok, Galatasaray U17 Takımı’nın başına geçerek kulübün altyapı organizasyonunda görev alacak.
Galatasaray Performansı
2016-2019 yılları arasında sarı-kırmızılı kulübün hücum hattında görev yapan Eren Derdiyok, Galatasaray formasıyla çıktığı 84 resmi müsabakada 26 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.