Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi… Sarı lacivertliler 18 yıl sonra çıktığı devler sahnesinden 1 puanla ayrıldı.

Sözcü yazarı Erman Toroğlu 1-1 sona eren Fenerbahçe-Roma maçını Sözcü TV’de yorumladı. İşte öne çıkanlar:

Dün Galatasaray’ı izledik sinirlendik. Tuhaf işler… Kenarda duran teknik direktörün tuhaf işlleri yakışmıyor. Hiçbir teknik adama o hareketler konuşmalar yakışmıyor.

Gelelim Fener’e… İlk yarı Fener’i izledim. Bakıyorum Roma top yapıyor. Daha çok kenarlardan geliyorlar, Fenerbahçe çıkamıyor.

Fenerbahçe maça 10 kişi başladı… Fenerbahçe İsmail Kartal’ın manevi oğlu yüzünden 10 kişi oynuyor. Kerem’in gidecek hali yok. Bir pozisyona girdi. Düzgün biri olsa gol yapar çok cılız bir vuruş yaptı.

Fener sonra ikinci yarı golü buldu. O Fener gitti başka Fener geldi. Dediler ki “Biz bu Roma’yı yakarız” 4 net pozisyon var 1 gol var.