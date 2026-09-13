Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor’u konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak puan tablosunda ilk sıradaki yerini korudu.

Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise bu karşılaşmanın ardından Sözcü TV’de değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu'nun yorumlarından satır başları şu şekilde:

"Ben hep şuna bakarım. Galatasaray'ın para değeri ne kadar? 400 milyon euro. Kocaelispor 30 milyon euro. İlk 11 değerleri 14 milyona 200 kusur milyon euro. Bir araç alıyorsun, birine 200 diğerine 14 milyon veriyorsun. İki araba arasında büyük fark olur dimi? 200'lük araba diğerini badem yapar. Ama bu 14'lük takım 200'lük takıma göre planını bozmadan oynadı. İki aşçı arasında fark var. Ben Kocaeli aşçısını tebrik ederim. Bu imkanlara bu takımı bu şartlarda oynatıyorsa tebrikler. Kocaelispor o ortamda bu kadar oynayabildi. Burada Galatasaray evirecek çevirecek 3'leyecek. Ama Galatasaray'da bu yok. Osimhen olursa olur olmazsa olmaz. Diğer oyunculara ne diye bu kadar para verdiniz o zaman."

'İŞİN HAKKINI VEREMİYOR'

"Galatasaray umduğumuz futbolu oynamadı. Oyuncuları daha iyi olmalıydı. Memnun olan Galatasaraylı var mı bilmiyorum. Maçtakiler de dışarıdakiler de fıtık olmuştur bugün. 85'te yesen çıkaramazsın. Oyunun hakkı mı değil ama bu iş böyle. Bu işin hakkını teknik direktör verecek ama vermiyor ona rağmen 4 senedir şampiyon oluyor. Ligin kalitesine bak, 2 sene Icardi, 2 sene Osimhen ile. Ben bir izleyici olarak Fenerbahçe-Galatasaray didişmesinden bıktım. Beşiktaş çık aradan da bak yoluna, inşallah bir şeyler yapar. Hakem bir şeysi olmasa da yürüsünler. Teknik adamları bambaşka oynatıyor."

'ÜZERİNE DÜŞÜLMESİ LAZIM'

"Deniz Gül'ün üzerinde durmak lazım faydalı olur. Ama kafası çakallığa çalışmasın, yere atınca kendini hakemi kesiyor, yapma onu. Tekme yiyince inlersin, ama böyle bakarsan senin düşüncende sakatlık vardır. Ama üzerine düşülürse iyi olur. Okan da artık birini çıkarsın yani. O istiyor ki inciği çıkarıp önüne sersinler, bir kez de sen çıkar. Leao fizik olarak daha hazır değil ama kuvvetli olunca iyi işler yapacağı belli. Hep temposu geriye gitti. Çok kaliteli bir oyuncu olduğu belli, yeter ki bize uymasın iki üç maç sonra..."

'GOL İPTALİ DOĞRU'

"Okan Buruk hiçbir hakemi beğenmiyor. Dünya Kupası yöneten 10 hakemi bile beğenmiyor. Galatasaray 2. Başkanı da beğenmiyor mesela onlara beğendirmek lazım. Çıkarlar açıklama yaparlar buz gibi golümüzü yediler diye. VAR Deniz'in sayılmayan golünde karışarak doğrusunu yaptı. Kaleci topa geldi, yerde yattı topu zeminle eli arasına aldı. Bu topa vuramazsın. Bu top kalecinin kontrolünde. Kalecinin eline değse zaten faul ama topa da o konumda vuramazsın. Golün iptali doğru."

'TFF GEÇ KALDI'

"Yabancı VAR'ın gelmesi lazım. Geçen yıl getirecektiniz bu VAR'ları yetişecekti. Bu sene yönetecekti yanlış yaptılar. Çünkü bu bizim VAR'lar seni yabancı hakemin kucağına atacaktı Sayın TFF Başkanı. Şimdi iyi VAR'larla gidersen kurtarabilirsin işi. Tepkiyi bırakın. Özellikle büyük takımlar göstere göstere penaltımız verilmedi, şuyumuz verilmedi diyor. Orada karışamazsın hakeme. Hakem konuşup topçularını kurtarıyorlar. Hakemler iyi olmayabilir. Hakemlerde bir grup yok oldu, o eski hakem grubu yok, yorumcuları da yok olursa daha iyi olur. Bu TFF ve MHK o grubu bitirdi. Onlarla bir olan gazeteci ve yorumcular da var onlar da bitti içeriden haber alamıyor. Bunların arasında uğurlu hakemler de vardı. Döneminin TFF ve MHK'sı bunları yemeye çalıştı yiyemedi. Bunların kovduğu hakemlere çiçeklerle giden kulüpler oldu neyi anlatıyorsunuz...

Mehmet Türkmen'e iyi dedim zamanında bir ton laf yedim. Şimdi saç düzeltmekten oyunu yönetemiyor. Artist misin hakem misin? Saçını toplamaktan oyunu göremiyor. Futbolcu olsa kadroya almam, topu göremiyor diye. Nerede MHK, kesin saçını şu adamın topu göremiyor, olacak iş değil."

'BU HAKEMLERLE ŞAMPİYON OLDUNUZ'

"Okan Buruk, bu hakemlerden çok şikayet ediyor ama 4 senedir bu hakemlerle sen şampiyon oldun. Galatasaray yabancı hakemle şampiyon olmadı, bu hakemlerle şampiyon oldu. Ama en çok hakemlere saldıran ve yiyen de Galatasaray oldu. Mart kedisi gibi. Hangi antrenör seninle aynı şartlarda çalışıyor, bırakın bu işleri. O yüzden diyorum Beşiktaş biraz daha iyi gitse, Italiano 'teknik direktörlük böyle yapılır' diye gösterse o zaman görürüm. Basın toplantısında söylediği en doğru şey, rekorları Galatasaray'ın gücüyle kırıyor oluşu. Galatasaray'ın her türlü gücü olduğu için kırıyor rekorları, masada-sahada olan gücü sayesinde."

'10 KİŞİ OYNATIYOR'

"Allah aşkına Barış Alper ne oynuyor ya? Takım o sahada olduğu sürece 10 kişi. Sara da eklenince etti sana 9. Buna çanak tutan kim? Teknik direktör. Çıkart abi oynatma, genç oyuncuları kullan, bir formül bul. Yunus, Barış Alper'in 3 katı oynuyor, canı çıkıyor çocuğun. Barış, Yunus'un sırtına biniyor gidiyor. Sağ bekinin ne yapacağı belli değil. Sol desen aynı. Bu kadar fark var, büyük kaleci hatasıyla gol bulabiliyorsun. Okan Buruk'un yaptığı yemek iyi değil. Galatasaray kabız top oynuyor. Futbolu kendi çapında Kocaeli daha iyi oynadı. Sen oynayamadın. Yine şahıs oyunu ile kazandın. Son 3 maçını hep 1 farklı skorlarla kazandın. Hep hakemler yakıyor zaten son 11 senedir, o yüzden hep şampiyonlar. Galatasaray takımında şapkadan kuş çıkarmaya gerek yok, lüks içinde bir kadron var ama dokunuş yok. Bu oyunla hem ligi hem Avrupa'yı götüremezler."

'O ZEMİNİN HALİ NE?'

"Maçın adamı bana kalırsa Yunus ve Torreira. Galatasaray yönetimine bir çift lafım var. O zeminin hali ne ya? Avrupa'da oynayacaksınız, biraz yağmur yağsa Avrupalılar rezil eder sizi. UEFA'ya bile şikayet ederler. Ki ederlerse haklılar. Ama çıkıp tehdit etmeye bayılıyorlar. Çıkın zemini düzeltin önce. Avrupa'ya açılan pencereyiz diyorsunuz, bu pencere Orta Doğu'ya açılıyor. Daha mevsim ne? Kar kış gelince ne yapacaksın. Senin stadına kar yağarken İnönü'ye damla düşmüyor. İyi bakacaksınız o zemine. Sizin takımınızda iyi futbolcular var ama o zeminde sakatlanma ihtimalleri var. O pahalı pahalı aldığınız futbolcularınızı sakatlarsınız. Bin tane bahane gelir ama bir şey olursa. 3 maç oynandı, bir yağmur yağsa stadın halini görürüm ben."

'BİRAZ AĞIR ABİ OLMALI'

"Sporting maçının VAR hakemine 'ben olsam daha maç vermem' demiş Okan Buruk. Okan Buruk istemiyorsa, UEFA radarına alır hakemliğini bitirir. Okan Buruk istemediği sürece o hakem kariyere devam edemez. Hakem beğendirmek zor ona çünkü. Dünyada en çok maç yöneten hakeme bile laf söz etti, beğendiremedik. Kenarda zıp zıp zıplamasın. Galatasaray hocası biraz ağır abi olur. Burnunu sıkan adama döner çakarsın bir tane, ne hallere düştün kendini yerlere attın..."