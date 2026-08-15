Fenerbahçe Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Sarı lacivertliler 1-0 öne geçtiğği maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve lige kötü bir başlangıç yaptı.

Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise bu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu... Toroğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla mercek altına aldı. İşte öne çıkanlar:

Parayla saadet olmaz diye bir laf var. Parasız da saadet olmuyor para güzel ama dikkatli kullanmazsan tehlikeli olur. Senin elinde patlar o para. Gençlerbirliği’nin maliyeti 16.5 milyon Euro, Fenerbahçe 320 milyon Euro. Sahaya bakıyorsun oynama oranı 70’e 30 ama işte bakıyorsun biri daha akıllı oynuyor. Biri daha maça gelirken sakat geliyor.

'OYUNCUNUN KAFASI BAŞKA YERE GİDER'

Oğuz Çetin TFF’ye maçı ertele diye müracaat ediyor. Bunu dediğin zaman futbolcunun kafası da başka yere gider. Sen 12 yıl şampiyon olamamışsın İsmail Kartal. Sana lig şampiyonluğu lazım. Sen onu oynatmıyorsun bunu oynatmıyorsun. Esas 11’in bu değil. Esas 11ini çıkar. İşini bitir sonra Avrupa’yı düşün. Sonra mecbur oldun oyuncuları değiştirdin.

'OTUR SIFIR'

Ben anlamıyorum yönetimden de böyle bir istek mi geldi acaba? Şampiyonlar Ligi çok iyi, gidin. Daha birinci maç Okan Buruk, İsmail Kartal, Fatih Tekke üçü de sınıfta kaldılar. Öğretmen olsam sıfır verirdim. Otur sıfır.

Senin iki tane rakibin puan kaybetmiş. Psikolojik olarak senin takımın iyi. Çık yen. Gençlerbirliği’ne desen ki 0-0 bitirelim dünden razı olurlar. Senin hatanla seni yendiler.

'BU KADAR KALİTEYİ KADROYU VASAT TEKNİK DİREKTÖR YÖNETEMEZ'

Bu kadar kaliteli bir kadroyu vasat bir teknik direktör yönetemez. İsmail Kartal da değil Okan Buruk da değil. Trabzon’un da olacağını zannetmiyorum. Mağlup olabilirsin berabere de kalabilirsin ama ne oynadın. Bugün ne oynadı Fener, ne yaptılar. Bu kadronun oynayacağı şekil değil.

'NET PENALTI, VAR'IN ÇAĞIRMASI GEREKİYORDU'

Karşılaşmanın 70. dakikasındaki çok tartışılan pozisyon hakkında da konuşan Toroğlu, “Kolunu açıyor. Net penaltı. Bunu VAR’ın vermesi lazım. Sana göre bana göre bir pozisyon değil. Burada çağırması lazım. Hakem göremeyebilir bunu bulunduğu yer itibariyle. VAR’ın çağırması lazımdı”