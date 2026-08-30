Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına gitti. Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise bu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunuyor... Toroğlu, Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla mercek altına aldı. İşte öne çıkanlar:

"Eli ayağı düzgün bir Fenerbahçe vardı. Samsun seyircisi... Fenerbahçe gelmiş, tribünlerin yarısı boş. Sebebi ne acaba? Fiyatlar mı yoksa bir tepki mi var?

Fenerbahçe yavaş yavaş yelkeni doldurmaya başladı rüzgarla. İyi işler yapıyorlar. Şampiyonlar Ligi de onları moral olarak iyi yere getirmiş.

"MÜTHİŞ OYNADI, GREENWOOD'UN MORALİ BOZULMUŞTUR"

İsmail Kartal'a burada yine büyük iş düşüyor. Torpil yapmayacak. Oğuz böyle oynarsa Kerem orada forma alamaz. Kerem'i oynatırsa ikisini de kaybeder. Futbolcu formayı alır, forma verilmez. Oğuz, 'Ben bu takımda oynarım' diyor. Arkasındaki oyuncuyla da iyi anlaşıyor. Bugün hep sol taraftan geldiler. Greenwood'un da morali bozulmuştur.

"BU GÖRÜNTÜYLE İŞİ ÇOK ZOR"

Lukaku Alman tankı gibi ama biraz zaman ister. Yemeyi mi azaltacak, idmanı mı çoğaltacak. 7-8 kilo mu verecek... İyi futbolcu olduğu kesin ama bu görüntüyle işi çok zor.

"OSİMHEN'İ AL BU TAKIMA KOY..."

Galatasaray'dan Osimhen'i al, bu takıma koy... Fenerbahçe şampiyon olur. Galatasaray'da Osimhen'e çok yardım edilmiyor. Burada Guendouzi ve Kante var. Galatasaray'da kim var? Torreira var ama Guendouzi ve Kante kalitesinde değil. Bu isimler topu çok iyi kullanıyor. Fenerbahçe göze hoş gelen bir top oynuyor.

"TAKIMIN HAVASI DEĞİŞMİŞ"

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidince takımın havası değişmiş. Oyuncular o kalitede oyuncular. Orada oynamanın keyfini tadacaklar. O hava, o müzik, insanın şeklini değiştirir... Türkiye'ye gelince daha farklı oynarsın.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNDEN ŞÜPHE EDERİM"

İsmail Kartal eğer böyle bir Oğuz Aydın'ı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanında keserse, Kartal'ın teknik direktörlüğünden şüphe ederim. Oğuz şu anda formanın sahibi.

Formayı alıp hak yersen hiçbir yere gidemezsin.

"ARKADA İKİ EL BOMBASI KALIYOR"

Asensio'nun sakatlığını da anlamak mümkün değil. O da döndüğünde Fenerbahçe'nin hücum gücünü düşünebiliyor musunuz... Arkada iki el bombası kalıyor. Arkada Skriniar ve önde İsmail...

(Kerem Aktürkoğlu hakkında) Aynı takımda iki-üç kişiden dayak yiyorsan atana değil, yiyene bakarım. Galatasaray zamanında öyleydi.

"TÜRKİYE'DE ONDAN BİR TANE VAR"

Muriqi faydalı oyuncu ama bir tarafta da Osimhen var. Avrupa'da çok Osimhen var, Şampiyonlar Ligi'nde çok var. Ama Türkiye'de bir tane var.

Galatasaray-Fenerbahçe ikisini de tebrik ederim. Şampiyonlar Ligi'nde keyifli maçlar izleyeceğiz. İnşallah en az birer tur daha giderler, izlemeye devam ederiz.

PENALTI VE KIRMIZI KART YORUMLARI

Futbolcunun ayağı Vedat Muriqi'nin kaval kemiğine falan geliyor. Topun tekrar oyuna gelme şansı yok. Top oyunu terk etmedi daha. Kural diyor ki top oyundaysa ve hareket ceza sahası içindeyken faulse penaltı verin diyor. Benim yorumum, topa vuruyor top auta gidiyor. Ben penaltı vermem. Topa vururken savunmacı vurdurmamak için hareket yapıyorsa tamam ama bunda çarpışıyorlar. Ben vermem. Verene de bir şey diyemem.

Semedo'nun faul yaptığı pozisyonda top yok. Kırmızı kart verse hiçbir şey diyemezsin. Ortada top olmadığı için kırmızı kart veren hakeme bir şey diyemezsin.

Yasin Kol iyi çocuk, hoş çocuk olabilir ama 10 üzerinden 5 puan alır benden hakem kalitesi olarak. Maç kilitlense dağılırdı. Zaman zaman aklı başka yerde. Geçen sene bir kırık not aldı gözlemciden, herkesten önce öğrendi ve sağda solda 'Bunun gözlemciliğini bitireceğim' dedi. Gözlemciye de 7-8 hafta maç vermediler. Yasin Kol etkili bir adam.