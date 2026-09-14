Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, maçtaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendiriyor.

Duayen yorumcu Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri şöyle:

''Bu nasıl bir futbol. Biri kötü, diğeri kötü maç, çok kötü. Böyle bir 90 dakika olur mu? Fenerbahçe nasıl şampiyonluğa gidecek. Fenerbahçe'nin görüntüsü havası alınmış gazoz gibi. Başkanı ayrı telden çalıyor, hocası ayrı telden çalıyor.''

'FENERBAHÇE SİZİN OYUNCAĞINIZ DEĞİL'

''Bu Fener'i gördükten sonra Galatasaray baya iyiymiş. Ayıp ya, seyirciyi aldatmayın. Fenerbahçe'yle oynamayın. Ne başkanlar gördüm. Fenerbahçe sizin oyuncağınız değil. Bırakın Fenerbahçe'yi gidin, F.Bahçe kendini kurtarır. Biri çıkar gelir. Takımın neyse yönetimin o. Yönetim neyse takım da o.''

'AZİZ YILDIRIM GÖREVDEN ALIR'

''İsmail'in halini görüyorsun. Otoriten kaybolur artık. Seni topçu sallamaz artık. Hele yabancı futbolcu. Bu saatten sonra ipler Aziz Yıldırım'a geçti. Aziz Yıldırım böyle giderse İsmail'i teknik direktörlükten alır. Dikiş tutar mı çok zor, inşallah tutar.''

''Kerem, Lukaku ve İrfan Can Kahveci. Bu üçlüden ne bekliyorsun. Vallahi yazık Fenerbahçe'ye. Ben istiyorum, dört büyükler sonuna kadar gitsin''