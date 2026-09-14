Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa etmesi ve ardından iknalar sonucu geri dönmesinin yankıları sürüyor... Sarı-Lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım ile benzer süreçleri yaşamış olan Ersun Yanal da konuya 'kitabın ortasından' dahil oldu.

"İSMAİL KARTAL'I EN İYİ BEN ANLARIM"

SMEX Sports YouTube kanalında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal'ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır."

"BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAKTIR"

Canlı yayında sarf ettiği bu sözlerin ardından Yanal, duruma dikkat çekmek adına bir de sosyal medya paylaşımı yaptı. Sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayan tecrübeli çalıştırıcı, resmi sosyal medya hesabından "Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır..." diyerek sözlerinin altını çizdi.