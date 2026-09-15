Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan dikkat çeken ifadeler geldi.

Geçtiğimiz gün İsmail Kartal'ın istifadan dönmesini sert sözlerle eleştiren ve Başkan Aziz Yıldırım'ı da hedef alan Yanal, daha sonra açıklama yayınlamak zorunda kalmıştı.

Ersun Yanal bu defa Gaziantep FK deplasmanında yaşanan puan kaybının ardından sert ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin sorunlarına dikkat çeken deneyimli teknik adam "Fenerbahçe'nin prangaları ayaklarında değil. Prangalar zihne vurmuş durumda. Bunu biz konuşmasak da Fenerbahçe bunu hem fiziksel hem ruhsal yaşıyor. Fenerbahçe'nin kendi gündeminde bugün şampiyonluğun dışında birçok konu konuşuluyor. Bu zihinlere vurulan pranga öyle bir sorun oldu ki; risk almak sorun, cesaret sorun, enerji sorun, birlikte hareket edebilmek sorun." ifadelerini kullandı.

'CESARETİ KALMADI'

Acımasız eleştirilere hazır olunması gerektiğini söyleyen Ersun Yanal "Ben de bu işi yaptım. Acımasızca eleştirilere maruz kaldım. Bu işi realitesi. Kızmayacağız, üzülmeyeceğiz. Fenerbahçe'nin menfaatleri için herkes eteğindeki taşları dökecek. Kötü muamele, aşağılama gibi şeyler varsa hepsinin karşısında ilk önce ben dururum. Bugün Fenerbahçe'nin cesareti kalmadı, oyun yavaş demek Fenerbahçelileri kırıyorsa üzgünüm ben bunu söylemeye devam edeceğim.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü ve yönetimi birbirine sahip çıkmalı. Ama nasıl sahip çıkmalı? Olaylar bittikten sonra değil. Olay anında sahip çıkılması gerekiyor. İsmail Kartal'a birçok insan belden aşağı vurdu. O an sahip çıkacaksınız. Fenerbahçe'nin bugün çok ciddi krizleri var. Nasıl çözerler? Aziz Yıldırım bu konuda çok tecrübeli, çok kriz yönetmiştir. Fenerbahçe şampiyonluğu mayısta değil eylülde kaybetmeye başladı." dedi.

'BENCE BIRAKMALIYDI'

Fenerbahçe yönetiminin aldığı kararlar için de konuşan Yanal şu ifadeleri kullandı: "Aziz Yıldırım'ı takdir ediyorum. Hocasının arkasında duruyor, durdu. Burada suç İsmail Kartal'da! Nereden çıktı istifa? Bu takımı nereye düşürdüğünün farkında mısın? 350 milyon euroluk takımdan bahsediyoruz. Aziz Yıldırım'a helal olsun diyorum. İstifa sürecinde var, yok o tartışılır. Ben var olduğunu düşünüyorum. Ama sahip çıkmak bir erdemdir. Başkanın bu tür cesur hamleleri vardır. Bence kendisini de ateşe attı. Bence başkan hamlesini yaptı. Bence İsmail Kartal gelmemeliydi. Bence bırakmalıydı. Başkanı da kuyuya attı. Bence başkan İsmail Kartal seçiminin dışında bunu hak etmiyor. Şu anda bu tüketimi hak etmeyenlerin başında yer alıyor. Bu takımın bu kaotik ortama sürüklenmesine içerliyorum.

İsmail Kartal'ın sonuna kadar arkasında durulması gerektiğinin hep altını çizdim. Aşağılıkça, kötü bir şekilde, hiç hoş olmayan sözlerle yaklaşanlar var. Kınıyorum! Yanlış yapıyorlar. Utanıyorum. Bunu yapmakla program yaptım zannediyorlar.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için hapse girmiştir. Çok şeyler yapmıştır. Ben altını çizerek İsmail Kartal'a yaptığı desteği sonuna kadar yapacağını da düşünüyorum. Ve eğer Aziz Yıldırım ile çalışıyorsanız siz gidemezsiniz. Aziz Yıldırım yollar. İnşallah başarılı olurlar hiç gerek duymadan Fenerbahçe hocasıyla devam eder. Aziz Yıldırım baskın ve bu karakterde bir başkandır. Bu hikayeyi ama Aziz Yıldırım ama teknik direktörün futbolculara inandırması gerekiyor. Fikstürü açıp '4'te 4 yapıp sonra Galatasaray'ı gidip deplasmanda yeneceğiz, o maçı kazanıp şampiyonluğun en büyük adayı olacağız!' demek zorundalar."