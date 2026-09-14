Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirirken sarf ettiği sözlerin ardından gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayımladı. Yanal, açıklamasında kişilere değil, kulübün başarısına odaklandığını vurguladı.

Yanal, daha önce İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'ı ağır şekilde eleştirdiğini belirterek, bu eleştirilere bugün bir anda savunucu çıkanların tutumunu düşündürücü bulduğunu ifade etti. Yanal, "Daha birkaç gün önce İsmail Kartal'ı ve Aziz Yıldırım'ı ağır şekilde eleştirenlerin bugün bir anda savunucu olması düşündürücüdür. Ben kişilere ve gündeme göre fikir değiştirmem" dedi.

Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin önünde tutması gerektiğini savunan Yanal, kulübün artık şampiyon olması gerektiğini ve vasatlığı kabul etmemesi gerektiğini kaydetti. Yanal, sözlerinin çarpıtılmaması gerektiğini, taraftarının kişilere değil, Fenerbahçe'ye ait olduğunu belirtti.

Yanal, açıklamasında "Fenerbahçe artık şampiyon olmalı ve vasatlığı kabul etmemelidir. Sözlerim çarpıtılmasın. Benim tarafım kişiler değil, Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı.

Yanal'ın açıklamasının tam metni şu şekilde: