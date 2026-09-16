Trabzonspor teknik direktörü Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke hakkında önemli açıklamalarda bulundu. A Spor’a konuşan Doğan Fatih Tekke'nin istifasına değinirken şunları söyledi:, “İşin doğrusu bu konu bizim de aklımıza gelen bir konu olmadı, Sayın Fatih Tekke'nin istifası. Biz 4-5 yıllık bir planlama demiştik. Geçen yıl da bence başarılı bir sezon geçmişti. Trabzonspor için başarı şampiyonluktur o ayrı bir konu ama bir önceki yıl Sayın Fatih Tekke başarılı bir yıl geçirdi, kupa kazandı. Genç oyunculara katkı sağladı. Hem maddi hem manevi kulübün kazançlı olduğu bir dönem yaşadık. Değerli taraftarlarımıza bir kupa hediye ettik. Kendisine her zaman teşekkür ettim. Bu farklı bir durumdu. Keşke böyle olmasaydı ama hocamızın tercihidir. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

‘HİÇ KONUŞMADIK’

Fatih Tekke'ye kırgınlığı olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Uzun yıllar devam etmek istiyorduk. Elimizden geldiği kadar destek verdik. Her yerde onore ettim kendisini hak ettiği için. Sağ olsun ama Trabzonspor başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerekiyordu. Kendisine bu konuda kırgınlığım var ve kendisine de bildirdim.

O süreçten sonra konuşmadık hiç. Bir defa aradım. Dönüş olmayınca öyle kaldı. Keşke bunlar yaşanmasıydı. Çok iyi bir Trabzonsporlu, önemli hizmetler verdi. Teşekkür ederim hizmetleri için. İstifa süreci tek taraflı bir karar. Çok bir şey söylemek doğru değil" şeklinde konuştu.