16.5 Milyon Euro’luk Dev Transfer

Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Porto ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferin mali boyutu da dikkat çekici: Portekiz devi, Sainz için tam 16.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Premier Lig’e Göz Kırpan Performans

Geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla adeta parlayan Sainz, 43 maçta 19 gol ve 4 asist gibi etkileyici bir istatistik yakalayarak Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başarmıştı. Porto'nun bu performans karşısında elini çabuk tuttuğu ve transferi kısa sürede sonuçlandırdığı öğrenildi.

Türkiye’den Avrupa’ya Yükseliş

Futbolseverlerin yakından tanıdığı Borja Sainz, Türkiye kariyerinde Giresunspor ile Süper Lig sahnesine çıkmış, mücadeleci oyun tarzı ve hücumdaki etkinliğiyle adından söz ettirmişti. Bu transfer, Sainz’ın kariyer basamaklarını istikrarlı bir şekilde tırmandığını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni takımında Avrupa sahnesinde boy göstermeye hazırlanan İspanyol yıldız, Porto formasını giymek için gün sayıyor.