İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, Bellingham’ın Montero'ya yönelttiği ifadeleri 'saygısızlık' olarak değerlendirdi ve oyuncuya iki maç men cezası verdi. Günlerce süren tartışmaların ardından, genç yıldızın hangi karşılaşmalarda forma giyemeyeceği netleşti.

Van der Vaart, kararın adaletsiz olduğunu savunarak, futbolcuların sahada bazen sert ifadeler kullanabileceğini vurguladı. Eski Hollandalı futbolcu, özellikle İngiltere’de bu tür ifadelerin çok yaygın olduğunu belirtti. "Gerçekten beni rahatsız eden şey, İngiltere’de herkes ‘lanet olsun’ şu, ‘defol git’ bu diye konuşuyor ama televizyonda söylersem işimden oluyorum. Bu tam bir ikiyüzlülük" dedi.

Van der Vaart, futbolcuların maç esnasında duygusal tepkiler vermesinin normal olduğunu ve bu durumun disiplin cezalarıyla sonuçlanmaması gerektiğini ifade etti. “Herkes böyle konuşuyor. Kibar değil ama neredeyse ‘teşekkür ederim’ gibi kullanılıyor. Özellikle İngiltere’de, bu çok yaygın” şeklinde konuştu.

İspanyol futbolundaki hakemlerin, oyuncuların bu tür ifadelerine karşı daha toleranslı olması gerektiğini savunan Van der Vaart, "Bu, sahada kullanılan normal bir dil. Hatta burada, İspanya’da bile. Bence bu konuda daha anlayışlı olunmalı" dedi.