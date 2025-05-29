Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Bandırmaspor, bu akşam Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Tarihinin en kritik karşılaşmasına çıkacak olan Bandırma temsilcisine kentten büyük bir destek geldi. Sabah saatlerinden itibaren binlerce taraftar, Sakarya Atatürk Stadyumu’na ulaşmak için yollara döküldü.

İŞYERLERİ KAPANDI, ŞEHİR BOŞALDI

Final heyecanı, Bandırma’da adeta hayatı durdurdu. İlçedeki birçok esnaf iş yerlerini kapatırken, çalışanlar da maça gidebilmek için izin aldı. Taraftarlar, araçlarını Bandırmaspor bayraklarıyla süsleyerek şehirden konvoylar eşliğinde ayrıldı. Kent merkezinde maç günü sabah saatlerinden itibaren büyük bir hareketlilik yaşandı.

OTOBÜS SEFERLERİYLE DESTEK ORGANİZASYONU

Bandırma Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle organize edilen otobüs seferleri sayesinde çok sayıda taraftarın Sakarya’ya ulaştırılması sağlandı. Organizasyonun yoğun ilgi görmesi nedeniyle ek seferler de planlandı.

SÜPER LİG YOLUNDA TEK ADIM KALDI

Tüm gözler bu akşamki zorlu karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Kazanan takım adını Süper Lig’e yazdıracak. Bandırmaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmek için Sakarya’da mücadele edecek. Taraftarlar ise takımlarının bu başarıya ulaşacağına yürekten inanıyor.