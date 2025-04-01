UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında İtalya ekibi Inter’i sahasında 1-0 mağlup ederek adına yarı finale yazdıran Trabzonspor U19 Takımı’nın rakibi Avusturya’nın Salzburg takımı oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili ekibin teknik direktörü Eyüp Saka, "Milli takım arasında zaman geçirmiştik. Oyuncularımızın bir bölümü milli takımdaydı. Dolayısıyla takım halinde çalışma konusunda çok vakit ayıramadık. Ama son 4-5 gündür takımla birlikte çalıştık. Bu süreç içerisinde de biz kendimize Inter’i analiz etmek için zaman ayırdık. Çocuklar geldiğinde de bu analizler doğrultusunda nasıl karşılarız, nasıl hücuma geçeriz noktasında taktik disipline bağlı kalacağımız şekilde çalışmalar yaptık. Çocuklar sağ olsun pozitif cevap verdiler. Hak ettiğimizi düşündüğümüz bir galibiyet aldık. Hepsinin ayağına sağlık, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇ TEDİRGİN OLMADIM"

Karşılaşmada Ekrem Terzi'nin kaydettiği galibiyet golüne ilişkin de Saka, "Ekrem'in golü içime doğmadı desem yanlış olur. Oyunun planlamasında Ekrem kendisiyle konuşup 'Maçın kahramanı sen olacaksın' demiştim. Maçı 90 dakikalık oynayacağız. Sen belki ilk 11'de olmayabilirsin demiştim. Bir ufak moral bozukluğu yaşamıştı ama maçın 90 dakikasını düşünerek oynamamız gerekeceğini söyledim. Onunla konuştum yapmamız gerekeni ve yapacaklarımızı ona da anlattım. O da çok doğru bir cevap verdi söylemlerimize. Golü onun atmış olması beni ayrı bir mutlu etti. Ona çok teşekkür ettim. İçime gol atacağı doğmamıştı ama Onur'un penaltıyı kurtaracağı içime doğmuştu. Hiç tedirgin olmadım. Ayaklarına ellerine sağlık" dedi.

Genç milli takıma Trabzonspor'dan giden oyuncuların aldıkları sürelerle ilgili soruya cevap veren Eyüp Saka, "O konuyla ilgili yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü Sabri hoca ve diğer grup hocaları milli takım havuzunu benden çok daha iyi biliyorlardır. Kendi seçimleri o yönde olmuştur. Saygı duymak lazım. Çok yorum yapamayacağım" diye konuştu.