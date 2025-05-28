Fenerbahçe Beko'nun yardımcı antrenörü Tomas Masiulis, THY EuroLeague şampiyonluğunu sıra dışı bir şekilde kutladı. Sarı-lacivertlilerin pazar günü Abu Dabi'de kazandığı tarihi zaferin ardından, Masiulis, EuroLeague kupasıyla çıplak poz vererek sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım, yalnızca bugünün değil, geçmişin de izlerini taşıyordu. Çünkü Masiulis, 26 yıl önce, henüz oyuncuyken Eurochallenge şampiyonluğunu da benzer bir şekilde kutlamıştı. Deneyimli antrenör, bu iki özel anı birleştirerek, “26 yıl önce - şimdi” notuyla takipçilerine nostaljik bir gönderme yaptı.

Yan yana koyduğu bu iki karede; bir yanda gençliğinde oyuncu olarak kazandığı kupa, diğer yanda ise antrenörlük kariyerinde ulaştığı EuroLeague zirvesi vardı. Tomas Masiulis'in bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce etkileşim aldı.