UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Olimpik Lyon'a konuk olan Fenerbahçe, Kadıköy'deki 1-1'lik eşitliğin ardından deplasmanda rakibini 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, bu kritik galibiyetle birlikte en son 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında yer aldığı Devler Ligi sahnesine 18 yıl aranın ardından görkemli bir dönüş yaptı.

İŞTE GELİR FARKININ NEDENİ

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, kulüp kasalarına toplamda minimum 61,3 milyon Euro girmesini kesinleştirdi. Ancak UEFA'nın geçmiş yıllara dayanan katsayı sıralamasında rakibinin üstünde yer alan sarı-lacivertli ekip, gelir paylaşımında avantaj sağladı.

Galatasaray: Minimum 30,1 milyon Euro

Fenerbahçe: Minimum 31,2 milyon Euro

Lig aşamasında ve ilerleyen turlarda alınacak her galibiyet ile beraberlik, temsilcilerimizin elde edeceği bu dev geliri daha da yukarılara taşıyacak.