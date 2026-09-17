Red Bull takımı pilotu Max Verstappen, karting günlerine geri döndü. Hollandalı pilot, İngiltere'de düzenlenen özel bir yarışta 100 amatör sürücüye karşı piste çıktı.

Yarışa son sıradan başlayan Verstappen, tüm pilotları geçmesi için 35 tur ve 75 dakikalık süre tanındı. Ancak Verstappen, bu işi sadece 14 turda başardı.

İLK TURDA KAZA

Yarışın ilk turunda çok sayıda pilotun karıştığı bir kaza yaşandı ve yarış kısa süreliğine durdu. Bu kaza sonrası Verstappen 37. sıraya kadar yükseldi. Ardından hızla ilerleyen Hollandalı pilot, 10. tura geldiğinde dördüncü sıraya yerleşti. Yarışın 14. turunda ise Verstappen ilk sıraya yükselerek yarışın lideri oldu.

Max Verstappen, kariyerine karting pilotu olarak başladı ve uzun yıllar kartingde yarıştı. 2015 yılında Formula 1'e adım atan Verstappen, Red Bull ile birlikte 2021-2024 yılları arasında dört kez Formula 1 şampiyonu oldu.