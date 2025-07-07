Hollanda devi Ajax ile yollarını ayıran Francesco Farioli, Portekiz ekibi Porto'ya imza attı.

Ülkemizde Fatih Karagümrük ile Alanyaspor'u çalıştıran ve ardından Nice'e imza atan İtalyan çalıştırıcı, kariyerine Portekiz'de devam edecek. Francesco Farioli, Ajax'ın başında büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Son 4 haftaya 9 puan önde lider giren Ajax, avantajını değerlendirememiş ve şampiyonluğu PSV'ye kaptırmıştı.

SERT İFADELER KULLANDI

Farioli'nin Porto'ya imza atmasının ardından geçmişte kendisi hakkında sert yorumlarda bulunan Sergen Yalçın'ın sözleri akıllara geldi. Deneyimli teknik adam, Farioli'nin Süper Lig'de takım çalıştırdığı dönemlerde İtalyan hocaya dozu yüksek eleştirilerde bulunurken kariyerine Avrupa'da devam ettiği süreçte de eleştirilerine devam etmişti.

Sergen Yalçın, daha önce Francesco Farioli'nin Ajax teknik direktörü olması hakkında, "Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Bizim Cenk onu yardımcı olarak Alanyaspor'a getirdi. Oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi." ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelerin ardından Francesco Farioli bir Avrupa devine daha imza atarken Sergen Yalçın ise kariyerine yorumcu olarak devam ediyor.