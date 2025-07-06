Francesco Farioli’nin yeni takımı belli oldu. Ülkemizde Fatih Karagümrük ile Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli Portekiz takımlarından Porto ile sözleşme imzaladı. Genç teknik adam bu gelişmenin ardından Haziran 2027'ye kadar geçerli olmak üzere FC Porto'nun yeni teknik direktörü oldu.
İki sezondur formamızı giyen Rıdvan Öncel ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 6, 2025
Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.
Teşekkürler Rıdvan! pic.twitter.com/Ctmiod9KYT