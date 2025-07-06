Francesco Farioli’nin yeni takımı belli oldu. Ülkemizde Fatih Karagümrük ile Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli Portekiz takımlarından Porto ile sözleşme imzaladı.  Genç teknik adam bu gelişmenin ardından Haziran 2027'ye kadar geçerli olmak üzere FC Porto'nun yeni teknik direktörü oldu.