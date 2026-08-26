UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın deplasmanda TSİ 21.30’da Ferencvaros ile karşılaşacak Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, maçın oynanacağı Groupama Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk maçta iyi oynadıklarını ve özellikle ikinci yarıda iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Fatih Tekke, skor avantajının rakipte olduğunu ifade etti. Tekke, “İyi oynadığımız, ikinci yarısı çok iyi oynadığımız ama 1-0 mağlup olduğumuz ilk maç vardı. Skor olarak rakibimiz avantajlı durumda bu kesin. Ama Trabzonspor olarak biz her şeyimizle buraya hazır bir şekilde geldik. Avrupa Ligine kalmak için elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız kesin. Umarım ilk maçtaki hakem yönetimi tekrar etmez. İki takıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.

"SABIRLI OYNAYACAĞIZ"

Turun anahtarının sabırlı oyun olduğunu söyleyen Tekke, Ferencvaros’un 1-0’lık avantajını korumak isteyeceğini belirterek, “Yarın rakibimizi açıkçası 1-0’ı koruma doğallığında oyunun bazı bölümlerinde bekliyoruz. Belki ön alan baskısı yapabilirler, ambiyansla birlikte bizi şaşırtabilirler. Hepsine hazırlıklıyız. Yarın en önemli şey top bizdeyken sabırlı oyunumuz olacak. Rakibe duran top ve geçişlerde mümkünse hiç pozisyon vermemek, geçiş şansı vermemek. İki tane önemli anahtar var. Biri sabır, ikincisi kesin yarın karşınızda Avrupa Ligi’ne katılmak isteyen bir takım olacak, duygu olarak onlardan yukarıda olmamız lazım” ifadelerini kullandı.