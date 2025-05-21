Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında Al Ittihad'a 3-2 mağlup oldu. Takımı 34 dakikada 2 farkla geriye düşen Terim'in kameralara yansıyan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Suudi Arabistan'da şampiyonluğunu ilan eden Al Ittihad, 33. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'a konuk oldu.
Diaby, 34 dakikada 2 gole imza atarak Al Ittihad'ı 2 farklı üstünlüğe taşırken Al Shabab'da Carrasco sahneye çıktı ve Fatih Terim'in öğrencileri devreye 2-1'lik mağlubiyetle girdi.
HIRSINI ŞİŞEDEN ÇIKARDI!
Takımı 2-0 gerideyken oldukça sinirlendiği olduğu görülen Fatih Terim'in o anları kameralara yansıdı. Deneyimli çalıştırıcının sinirli bir şekilde elindeki su şişesini yere fırlattığı görüldü.
Fatih Terim'in takımına tepkisi pic.twitter.com/HbDX1TUBKs— TRT Spor (@trtspor) May 20, 2025
İkinci yarıda Al Ittihad, 58. dakikada Bergwijn ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Al Shabab, 67. dakikada Guanca ile yeniden farkı 1'e indirdi ancak puan için yeterli olmadı.