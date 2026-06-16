Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Fatih Terim arasındaki gerilime bir isim daha dahil oldu. Terim’e yakın isimlerden olan ve çalıştırdığı takımlarda teknik ekibinde görev verdiği Necati Ateş, Hacıosmanoğlu’na yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Necati Ateş, "Fatih Terim'in TFF başkan adaylığını ki aklında bile yokken kendisinden önce İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı. Yetmedi Terim'i TFF başkanı yaptı resmen." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

A Milli Takım'ın Avustralya yenilgisini yorumlayan Fatih Terim, "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani!" şeklinde konuşmuştu.

Terim'e yanıt veren Hacıosmanoğlu ise "Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız bari onu da söyleyin. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine." demişti.