Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezon yarıştığı kulvarlarda kupa kaldıramayan Fenerbahçe, kadrosunda değişime gitmeye hazırlanıyor. Yıldız golcü peşindeki Fenerbahçe, Juventus’tan Vlahovic ve Al Hilal’den Aleksandar Mitrovic’i transfer etmek istiyor.

İKİ İSİMLE TEMASTA

Mitrovic tekrar Avrupa’ya dönme peşinde. Fenerbahçe yönetimi de Sırp golcünün temsilcisi ve Al Hilal kulübüyle temasa geçti. Juventus’un transferi için izin verdiği Sırp golcü Vlahovic de kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

25 yaşındaki Vlahovic, bu sezon Juventus forması ile 41 maçta görev alırken 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki Aleksandar Mitrovic ise Al-Hilal'de bu sezon 36 maçta 28 gol ve 7 asist kaydetti.