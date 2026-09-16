Yabancı kontenjanına takılan Anderson Talisca tarihi bir performans sergilediği (75 maç, 44 gol ve 7 asist) Fenerbahçe’den ayrılmak zorunda kalmıştı. Giderken, “İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak türden harcanabilir varlıklar değildir” mesajıyla sitem eden Brezilyalı yıldızın yokluğu fazlasıyla hissediliyor.

GÖZLER ONU ARIYOR

3 Eylül'de sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen sambacı olmadan Beşiktaş’a 2-1 yenilen, Roma ile 1-1, Gaziantep ile de golsüz berabere kalan Kanarya hiç kazanamadı. Özellikle Antep deplasmanında gözler hep onu aradı. Çünkü Talisca kırmızı-siyahlı ekibe karşı 4 maça çıkıp, 5 gol atmıştı. Kapalı savunmaları açma konusunda bir uzman olan Brezilyalı yıldız, kaybedilen 2 puan sonrası taraftarın ilk aklına gelen isimdi.