Fenerbahçe futbolda en son 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. O günden sonra futbola harcanan para 1 milyar Euro’yu aştı. 1 milyar Euro karşılığında da sadece TFF Süper Kupa (2014 ve 2025) ve Türkiye Kupası (2022-23) kazanıldı. Bu transfer sezonuna da şampiyon kadro hayalleriyle girildi. Değişen bir şey yok. Sonuçta 5. hafta sonunda liderin 6 puan gerisinde bir Fenerbahçe, taraftarını yine kahretti.

UMUTLARI BAŞLAMADAN YIKTI

Yönetim sadece bu dönemde kadrosuna kattığı isimler için 181.07 milyon Euro’luk yeni bir yükümlülüğün altına girdi. Bu 181 milyon Euro, erkek basketbol takımının neredeyse 6 yıllık, kadın voleybol takımının ise 25 yıllık toplam bütçesine denk geliyor. Futbolda milyar Euro’ları yutan, istikrarsız ve başarıya hasret kara delik büyüdükçe sarı-lacivertli taraftarların geleceğe dair umutlarını yıkıyor.

TRANSFER ÖĞÜTME MAKİNESİ

Peki, “Futboldaki bu paralar nereye gidiyor?” Son 12 yılda kadın voleybolda sadece 5 hoca değişirken; futbolda tam 17 farklı teknik adam ve 4 sportif direktör göreve geldi. Her gelen teknik direktör kendi sistemini dayattı, 10 yılda 100’den fazla transfer yapıldı. Milyonlarca Euro harcanmasına rağmen ideal omurga ve lider oyuncu eksikliği bir türlü çözülemedi. En vahimi, başarısızlık kanıksandı. n Bahri ÇİFTÇİ

Transferde 181 milyon Euro’luk yükümlülük altına girilmesine rağmen 5 maçta 8 puan kaybedildi, 11. sıraya inildi. Futbol bütçesinin beşte biriyle devleşen salon branşları ise Avrupa’yı dize getirip şampiyonluklara ambargo koydu. Camia haklı olarak soruyor: Futboldaki bu paralar nereye gidiyor?