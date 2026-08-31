Vedat, Ake, Greenwood, Lukaku ve son olarak Oppong’u kadrosuna katan Fenerbahçe 2 oyuncu daha alıp transferi kapayacak. Sol kanat adayları Malik Fofana ve Can Uzun. Lyon 21 yaşındaki Belçikalı yıldız için 40 milyon Euro talep ediyor. Roma ve Hull City de Fofana’nın peşinde. Frankfurt ise Can Uzun konusunda kapıyı 60 milyon Euro’dan açıyor.

Orta saha listesi ise kabarık… Lorient’ten 21 yaşındaki Arthur Avom, Rennes’den 22 yaşındaki Djaoui Cisse ve Sao Paulo’dan 19 yaşındaki Pedro Ferreira için girişimlerde bulunan Kanarya bu bölgeye 15 milyon Euro’luk bütçe ayırdı. 4 Eylül’de sona erecek transfer dönemi öncesi yoğun bir pazarlık süreci yürütülüyor.