Fenerbahçe'de dün akşam Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'ı görevde kalmaya ikna etmek için bugün yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Çetin-Kartal zirvesinde beklenen sonucun çıkmamasının ardından yol ayrılığı kararı alındı.
A Spor'da yer alan habere göre Sarı-Lacivertli kulübün Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada, takımın başında yardımcı antrenör Dirk Kuyt yer alacak.
İsmail Kartal'ın kararı Beşiktaş derbisinden sonra aldığı öğrenildi. Maçın ardından Skriniar'ın açıklamaları ve Aziz Yıldırım'dan beklediği desteği görememesi gibi sebeplerin kararda etkili olduğu aktarıldı.
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