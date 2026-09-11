Fenerbahçe'de dün akşam Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına karar verilmişti. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'ı görevde kalmaya ikna etmek için bugün yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Çetin-Kartal zirvesinde beklenen sonucun çıkmamasının ardından yol ayrılığı kararı alınmıştı.

Sarı-Lacivertli kulübün Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada, takımın başında yardımcı antrenör Dirk Kuyt yer alacağı öğrenilirken akşam saatlerinde yapılan toplantının ardından Fenerbahçe'den ters köşe yapan açıklama geldi.

4 saat süren yönetim kurulu toplantısının ardından Fenerbahçe'den İsmail Kartal ile yola devam açıklaması geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın toplantı sırasında İsmail Kartal’la bir görüşme gerçekleştirdiği ve desteğini bir kez daha yinelediği öğrenildi. Yapılan telefon görüşmesinin ardından İsmail Kartal devam kararı aldı.

Sarı lacivertlilerin açıklaması şu şekilde: "Kamuoyuna Bilgilendirme. Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.

Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.