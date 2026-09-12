Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Tam 6 gole sahne olan mücadeleye damga vuran isimlerin başında Cengiz Ünder geldi. Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve bedelsiz olarak Çorum ekibine gönderilen Cengiz, adeta küllerinden doğdu. 5 dakikada 1-1'e gelen maçın 10. dakikasında sahneye çıkan Çorum FK'nın milli futbolcusu Cengiz Ünder, takımını öne geçirdi. Milli oyuncu 5 dakika sonra bir gol daha kaydederek Samsunspor deplasmanında 5 dakika içerisinde 2 gol buldu. 68 dakika sahada kalan Cengiz, performansıyla göz doldurdu. Karşılaşmanın kalan bölümü de gol yağmuru ile devam ederken maçı Çorum FK 5-1 kazandı. Çorum FK forması ile 3. maçına çıkan Cengiz Ünder, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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