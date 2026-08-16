Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Gençlerbirliği maçında 60 dakika üzeri süre alan futbolcular, günü yenilenme ile tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dayanıklılık koşuları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.