FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Vedat Muriqi ile başlayan operasyonu yıldız bir forvetle tamamlayıp, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Yıldırım’ın özellikle son yıllarda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kadro kalitesi farkının sarı-lacivertliler aleyhine açıldığını düşündüğü biliniyor. Bu nedenle alınacak forvet, sadece gol sorununu çözmeyecek.

KARTAL’IN TERCİHİ OLLİE WATKİNS

YENİ transfer takımın kalitesini rakiplerin üzerine çıkacak. Ayrıca Kanarya’nın hücum gücünü Avrupa’daki rekabet seviyesine yükseltecek. Bu prensipler doğrultusunda yönetimin önceliği Manchester United’ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford ve Borussia Dortmund’un golcüsü Serhou Guirassy... Aston Villa’dan Ollie Watkins de alternatifler arasında. Watkins’i, özellikle İsmail Kartal istiyor.

MARCUS RASHFORD EVE DÖNDÜ

GUİRASSY için hem oyuncu hem Dortmund ile pazarlıklar devam ediyor. Yıldız forvetin teklife sıcak baktığı, yıllık 8 milyon Euro ücret önerildiği belirtilirken, sarı-lacivertliler bonservisi 25-30 milyon Euro aralığında tamamlamayı hedefliyor. Avrupa’nın 5 büyük ligine öncelik veren Rashford ise henüz istediği teklifi alamadı, Manchester United’a döndü. Fenerbahçe umutlarını koruyor.