Juventus ile sözleşme yenilemeyen ve 'Kulüpsüz' durumuna düşen Dusan Vlahovic, artık bizden biri gibi... Bodrum, Marmaris ve Göçek'te yaz tatilini geçiren Sırp forvet, ülkemizden ayrılırken peşine Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'yi de taktı. 26 yaşındaki golcünün menajeri siyah-beyazlı kulüple temasa geçmiş ve Vlahovic'in taleplerini iletmişti. Menajer olan babası, şimdi de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve forvet arayan yönetime "Vlahovic'i ister misiniz?" önerisinde bulundu. Kanarya, Serhou Guirassy'yi bitirmek istiyor ama Vlahovic önerisi de değerlendirmeye alındı.

KARTAL DA YANIP TUTUŞUYOR

Fener yönetiminin kısa süre içerisinde Vlahovic'in babasıyla temas kurması bekleniyor. Yapılacak görüşmelerde transfer şartları, maaş beklentisi ve olası imza parası formülleri masaya yatırılacak. Avrupa'dan birçok kulübün ve Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Vlahovic konusunda önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği belirtildi. Teknik Direktör İsmail Kartal, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en dikkat çeken forvetlerinden olan Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor.