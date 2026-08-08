Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, golcü arayışında karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteği üzerine Dusan Vlahovic ve Alexander Sörloth isimlerine öncelik verilirken; Fenerbahçe de Sörloth transferine dahil oldu.

Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer'in hafta başında yaptığı Madrid ziyaretinde, Norveçli golcü için de temas kurduğu öğrenildi. Kulübü Atletico Madrid'in de görüşmeler sonucunda 40 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle oyuncunun ayrılığına izin vereceği belirtildi.

İKİ İSİM AYNI ANDA SUYA DÜŞEBİLİR

Ancak Fenerbahçe'nin, Sörloth'u kadrosuna katması halinde Beşiktaş'ın Vlahovic transferinin de suya düşme ihtimali oldukça yüksek... Sırp golcüyle temas halinde olan Atletico Madrid'in, Sörloth'un olası ayrılığında direkt olarak Vlahovic'e imza attırması bekleniyor. Bu durumun gerçekleştiği senaryoda Beşiktaş, iki favori golcü adayını da tek hamlede kaybetmiş olacak...