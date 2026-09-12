Fenerbahçe Süper Lig’in 5. Haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor… Roma maçının ardından istifa eden fakat daha sonra Aziz Yıldırım’ın devreye girmesiyle bu karardan vazgeçen teknik direktör İsmail Kartal takımın başında antrenmanalara çıktı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor.
📸 Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor. pic.twitter.com/6RPQxRvl1r— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 12, 2026