Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Jhon Duran transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özek’in açıklamaları şu şekilde: "Benim için ilk andan itibaren pozitif duygulara sahiptim. Olabileceğini düşünüyordum. Fenerbahçe, büyük bir kulüp. Üst düzey bir teknik direktörümüz ve projemiz var. Bu transferin mümkün olabileceğini düşünüyorduk. Biz oraya gittik ve her şeyi yaptık. Ondan sonra da bu transfer gerçekleşti."

"Jhon Duran, çok önemli bir oyuncu. Bizler aç ve dinamik oyuncular istiyoruz takıma. Bunun için çok çalışıyoruz. Duran da böyle bir oyuncu. Jhon ile iyi bir başlangıç yaptık. Takımı geliştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz."

‘KENDİ YAŞ GRUBUNUN EN İYİ 9 NUMARALARINDAN’

Kolombiyalı futbolcunun menajeri Jonathan Herrera da transfer süreciyle ilgili konuştu. Herrera, "Duran, çok mutlu. Bu kararı ailesi ile birlikte aldık. Kendisi için iyi bir fırsat olduğunu biliyor. Hırslı ve takıma katılmak için sabırsızlanıyor. Onun için iyi bir adım olacağını düşünüyor. Takıma çok yardım edeceğini düşünüyorum. Mourinho ile çalışmak onun için önemli. Eminim her şey çok güzel olacak ve takım hedeflediği şampiyonluğu ulaşacak. Jhon Duran, kendi yaş grubunun en iyi 9 numaralarından biri." İfadelerini kullandı.