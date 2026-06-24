Geçen sezon 'golcü eksikliğinden' ağzı yanan Fenerbahçe, bu sezon işleri sıkı tutuyor... İlk olarak Kosovalı santrfor Vedat Muriqi'ye imzayı attıran Sarı-Lacivertlilerin sıradaki hedefi de Süper Lig'in Özbek gol kralı Eldor Shomurodov...

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Başakşehir'de oynayan ve Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu'yla 22 gol ile krallığı paylaşan Shomurodov'u transfer listesinin ilk sıralarına aldı. Sarı-Lacivertlilerin, bu transferi gerçekleştirmek için takasta Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao'yu önereceği ifade edildi.

GEÇEN SEZON ŞOV YAPTI

Haberde ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Shomurodov ismini çok istediği ve üç futbolcunun yanı sıra cüzi bir miktar bonservis de teklif edebileceği belirtildi.

Şu anda Özbekistan Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden 30 yaşındaki santrfor, geçen sezon Turuncu-Lacivertli forma ile Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 22 gol ve 5 asistle adeta şov yaptı. Başakşehir ile 2029 Haziran'a dek sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 7 milyon euro...